Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği organizesinde "Okullar arası Bocce müsabakaları" yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği organizesinde "Okullar arası Bocce müsabakaları" yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu bahçesinde düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalara 120 sporcu katıldı. Madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Müsabakalar sonunda küçük kızlarda Olukman Ortaokulu, küçük erkeklerde Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu, yıldız kızlarda Şehir Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu, yıldız erkeklerde Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu, genç kızlarda Şarkışla Anadolu Lisesi ve genç erkeklerde Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi şampiyon oldu. - SİVAS

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title