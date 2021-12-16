Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas'ta düzenlenen "Okullar Arası Güreş" turnuvası sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen "Okullar Arası Güreş" turnuvası sona erdi. Müsabaka sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası yapıldı.

4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 49 sporcu katıldı. 2 kategoride yapılan güreş müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye girenlere madalya ve kupa takdim ederek tebrik etti. - SİVAS

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title