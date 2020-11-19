Sivas'ta "Okulda İlk Günüm, Hayatta İlk Ağacım" projesi kapsamında 1100 fidan dikildi
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Sivas'ta "Okulda İlk Günüm, Hayatta İlk Ağacım" projesi kapsamında 1100 fidan dikildi

19.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:20
Sivas'ta

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, "Okulda İlk Günüm, Hayatta İlk Ağacım" projesi kapsamında 1100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, "Okulda İlk Günüm, Hayatta İlk Ağacım" projesi kapsamında 1100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Valiliğinin başlattığı "300 Fikir 300 Proje" kapsamında Şarkışla Orman İşletme ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından "Okulda İlk Günüm Hayatta İlk Ağacım" projesi başlatıldı.

Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, telefonla görüntülü bağlantıyla katıldı.

Vali Ayhan, öğrencilerden kendisi adına da bir fidan dikmelerini istedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, "Bu tür projelerle çocuklarımızda çevre bilinci ve doğa sevgisi ortaya çıkıyor." dedi.

Ayhan, daha yeşil bir Şarkışla, daha yeşil bir Sivas ve daha yeşil, yaşanabilir bir Türkiye için bu tür etkinliklere katılım sağlanmasını istedi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de projeye katkılarından dolayı Vali Ayhan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugün 46 okulumuzda fidanlar toprakla buluşuyor. İnşallah daha yeşil bir Şarkışla, daha yeşil bir Sivas için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle şunu da belirtmek isterim, bugün okullarımızda ayrıca 150 ceviz fidanı da toprakla buluşuyor. Sayın Valimiz de bu güzel etkinliğe katıldı, jestinden dolayı teşekkür ediyorum."

Programa Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik, Orman İşletme Şefi Demet Telefon, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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