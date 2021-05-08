Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza uygulandı

Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi.

Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi Şafak Caddesi Cahit Zarif Oğlu İlköğretim Okulu önünde bir aracın drift yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı.

Polisler, belirtilen yerde drift yapan sürücüye 7 bin 446 para cezası uygulayarak aracı trafikten men etti.

Ayrıca sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de para cezası yazıldı.

Öte yandan, drift, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Mesut Özil Cyle Larin Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:10:36. #1.14#

title