SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ - Haberler
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SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik'in park tartışması yaşadığı Erkan G., tarafından darp edilmesine Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği üyeleri basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik'in park tartışması yaşadığı Erkan G., tarafından darp edilmesine Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği üyeleri basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan G. okul bahçesine aracını park etmek istedi. Bunu fark eden Okul Müdürü Feryat Çevik, Erkan G.'yi uyardı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü, Erkan G. Çevik'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Feryat Çevik'in burnunda kırık olduğu ve ameliyat edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan Erkan G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Okul önünde toplanan Eğitim Bir-Sen Sivas Şubesi üyeleri basın açıklaması yaparak Okul Müdürü Feryat Çevik'e yapılan şiddeti kınadı. Şiddetin, eğitimi ve eğitimciyi tehdit eder boyuta ulaşmasının geleceği tehlikeye sokacak boyuta geldiğini belirten İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Müdürümüz Feryat Çevik okulunda hafta sonu okul bahçesine aracını park eden Erkan G.'ye okul bahçesinde araç bulundurmanın yasak olduğunu söylemesi üzerine, Erkan G., tarafından küfürler edilmiş, fiili şiddette bulunulmuş, şiddet ve darp sonrası okul müdürümüzün burnu kırılmıştır. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyoruz. Eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut bir şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Caydırıcı uygulamalar getirilmesini istiyoruz. Bu yönde, eğitimde şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını sağlayan yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması konusundaki çağrımızı yineliyoruz. Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir" dedi.

SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ

SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ

SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ

SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ
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Haber: SİVAS'TA OKUL MÜDÜRÜNE ŞİDDETE TEPKİ - Haberler
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