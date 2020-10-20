Sivas'ta okul kantinleri tekrar açıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okul kantinlerinin tekrar açıldığı bildirildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okul kantinlerinin tekrar açıldığı bildirildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren kantin işletmecileri, 19 Ekim itibarıyla kantinlerini tekrar açtı.

Kovid-19'la mücadelede uzaktan eğitimin başlatıldığı dönemde okullarla birlikte kantinlerin de kapatıldığını anımsatan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, bu nedenle yaklaşık 8 aydır kantin işletmecilerinin vergi, sigorta ve diğer giderlerini karşılayamadığını ifade etti.

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesiyle okul kantinlerinin tekrar açılmasına karar verildiğini aktaran Köksal, "Bu karar doğrultusunda kantinlerimiz uzun bir aradan sonra tekrar öğrencilerin hizmetine açılmıştır. Kantinlerin kapalı olması sektörde bulunan esnafları çok mağdur etmiş ve zor durumda bırakmıştır. İnşallah bundan sonra sıkıntı yaşamayacaktır. Okullarda tekrar kantin hizmeti veren esnafımız hijyene, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına özen göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde