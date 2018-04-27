Sivas'ta Okul Çevrelerinde Denetim

Sivas'ta polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda öncelikle okul servis araçları ve şoförleri ile okulla ilgisi olmayan şüpheli şahıslar, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerler ve işyerlerinin denetimi yapıldı.

Uygulamada bin 838 kişi sorgulandı, 64 internet salonu, 32 oyun salonu, 204 kahvehane, kafe, 28 iddia bayi, 86 içkili yer, 36 büfe, 86 park ve bahçe denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca, 162 araç sorgulandı, 1 araç sürücüsüne 85 lira trafik para cezası uygulandı.