BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında

SİVAS (DHA) - SİVAS Bilim ve Sanat Merkezi ( Bilsem ) öğrencilerince tasarlanan 81 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu ürünlerden 6'sının hakları, endüstriyel boyutta üretim için özel firmalara devredildi.

Sivas BİLSEM'de öğrenciler, danışman öğretmenleri koordinesinde kendi hayal güçlerini kullanarak 81 ürün tasarladı. Öğrenciler ürünleri bilgisayar ortamında modelledikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Kurum, 6 aylık incelemenin ardından tasarımı ve modellemesiyle tamamen öğrencilere ait 81 ürüne tescil belgesi verdi. Tasarlanan ve tescil alan ürünlerden bilgisayar masası, beşik, kitaplık, maske, bank ve masa lambasının üretim hakları ise anlaşılan firmalara devredildi.

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