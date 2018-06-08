Sivas'ta Öğrencilerin Karne Sevinci

SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.

2017- 2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende öğrenciler koro halinde şarkılar söyledi. Programda ayrıca Kazım Karabekir İlkokulu folklor ekibi halay çekti. Okuldaki üç sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Karne alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

- Sivas