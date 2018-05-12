Sivas'ta Öğrencilerin Badminton Başarısı

Kanuni Ortaokulu badminton takımı, Manisa'da düzenlenecek final müsabakalarında Sivas'ı temsil edecek.

Kanuni Ortaokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun badminton takımının 3 yıldır il birincisi olduğunu belirterek, bu yıl da Amasya'da düzenlenen bölge müsabakalarına katıldığını ve ikinci olduklarını söyledi.

İkinci olarak Manisa'da düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiklerini aktaran Yıldırım, "İnşallah buradaki müsabakalarda Sivas'ı başarıyla temsil eder ve derece alırız." dedi.

Yıldırım, 4 yıldır okulun badminton takımını çalıştıran antrenör Ali Fuat Genç ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.