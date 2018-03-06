Sivas'ta Öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"Ne Yoğun İlgi

Sivas'ta öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne yoğun ilgi gösteriyor.

Sivas Kanuni İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla okullarında topladıkları atık malzemeyi belediye ekiplerine teslim etti.

Okulun müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin önemine dikkat çekerek öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi

Projeyle atıkların ekonomiye geri kazandırıldığına ve bu sayede çevresel sorunlarla daha az karşılaşılacağına işaret eden Yıldırım, "Proje kapsamında okulun bütün koridorlarına atık kutuları koyduk. Okul personeli ve öğrenciler tarafından ayrıştırılan atıklar, toplanarak Sivas Belediyesi personeline teslim edildi. Proje sayesinde atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık kazandırmayı hedefledik." dedi.