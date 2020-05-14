Sivas'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür Sivas'ın Zara ilçesi Beypınar köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazarak fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.

Sivas'ın Zara ilçesi Beypınar köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazarak fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.

Beypınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yazdıkları mektupları Medicana Sivas Hastanesinde çalışan sağlık personeline gönderdi.

Öğrenciler, bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkati çekerek, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA