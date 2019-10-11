11.10.2019 10:42

Sivas'ta, öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağıyla, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütü PKK ve YPG'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destekler sürüyor. Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldi. Öğrenciler Türk bayrağı açarak, harekatta görev alan askerler için dua ederek selam gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilgi gördü.

Kaynak: DHA