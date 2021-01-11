Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
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Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti

11.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:26
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Sivas'ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni yapıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Sivas'ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni yapıldı. Töreni balkonlarından takip eden öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunun ardından, ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da okullarda İstiklal Marşı ve bayrak töreni düzenlendi. Fatih Mahallesi'nde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Okul çevresindeki apartmanlarda ise öğrenciler İstiklal Marşı'na eşlik etti. Bayraklarla donatılan apartmanlarda, renkli görüntüler oluştu. 

'ÇOCUKLARIMIZA İNŞALLAH KAVUŞURUZ'

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Uzun süredir salgından dolayı okullarımız ve öğrencilerimizden uzağız. Maalesef okullarımızda bu nedenle İstiklal Marşımızı coşkuyla söyleyemiyorduk. Şu anda Sivas'ta tüm okullarımızda İstiklal Marşı okundu. Bizim akademik başarıdan önce öğrencilerimize en başta vatan ve bayrak sevgisini aşılamamız lazım. Bugün de bu okulumuzda marşımızı söyledik. İnşallah en kısa sürede bu salgın biter ve öğrencilerimize kavuşuruz. Uzaktan eğitim gerçekten zor oluyor. Çocuklarımızın bütün gelişimlerini takip etmekteyiz. Bu binayı beton yığını olmaktan çıkartan çocuklarımıza inşallah kavuşuruz" dedi. 


Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti
Sivas'ta, öğrenciler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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