Sivas'ta Öğrenci ve Öğretmenler Kar Duasına Çıktı

Son yılların en kurak kışının yaşandığı Sivas'ta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Kardeşler tepesine çıkarak kar duası yaptı.

Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken beklenilen oranda kar yağmaması kuraklık endişelerine neden oldu. Kuraklık endişesi Anadolu'da alışılagelen yağmur dualarının yerini de kar duasına bıraktı. Sivas'ta Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Kardeşler tepesinde bir araya gelerek, Recep Doğan önderliğinde kar duası etti.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hacı Ömer Özdemir, dün bir miktar kar yağdığını ama yağan karın Sivas için şifa olamayacağını belirterek, "Memleketimizde görülen bu kuraklık, kar ve yağmur yokluğu nedeniyle günahsız yavrularımızla beraber Sivas'ta Kardeşler tepesine çıkarak Rabbimize duada ve niyazda bulunduk. İnşallah dualarımız kabul olur. Memleketimiz bu kuraklığın pençesinden kurtulur. Cenab-ı Hak'tan dualarımızın kabulünü, memleketimize dualarımızın kabulünü temenni ediyoruz. Dün bir miktar kar yağdı ama malumunuz memleketimizde bu kar sadrı şifa değil. Barajlarımız bomboş, akarsularımız ve derelerimizin yatakları bomboş. Özellikle Sivas olarak yarım metre bu mevsimde kar olması gerekirken. Göründüğü gibi kar yok memleketimizde" şeklinde konuştu. - SİVAS