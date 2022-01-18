Öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı - Haberler
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Öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı

Öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.

K.Ö. (55) yönetimindeki 58 ACV 495 plakalı öğrenci servisi ile A.Ç. (54) idaresindeki 58 NK 792 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan 58 ACV 495 plakalı araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Yıldızeli, Sivas, kar, Güncel, Haber

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