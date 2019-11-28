Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.

28.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:58
Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.

Hakan Kılıç yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 15. Sokak'ta Alparslan Açıkgöz yönetimindeki 58 S 0241 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Recep Kılıç ve serviste bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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