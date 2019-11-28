Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Hakan Kılıç yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi 15. Sokak'ta Alparslan Açıkgöz yönetimindeki 58 S 0241 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Recep Kılıç ve serviste bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.