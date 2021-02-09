Sivas'ta ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 arttı

Sivas'ta ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 artarak 6 milyon 127 bin 41 dolara çıktığı bildirildi.

Sivas'ta ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 artarak 6 milyon 127 bin 41 dolara çıktığı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ocak ayı ekonomi bülteni yayımlandı. Bültende yer alan bilgilere göre, ocak 2020'de 5 milyon 577 bin dolar olan ihracatın yüzde 6,05 artarak 6 milyon 127 bin 41 dolara çıktığı görüldü.

İhracatta ilk sırayı 2 milyon 798 bin dolar ile makine ve aksamları aldı.

İhracatı yapılan diğer ürünler ise aylık bültende madencilik, hububat, bakliyat, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve-sebze mamulleri, çelik ve kimyevi maddeler olarak sıralandı.

İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Çin alırken bu ülkeyi ABD, Almanya, İsveç ve İsrail takip etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken, ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 2020 yılında ihracattaki beklentimiz yüksekti ancak salgın nedeniyle birkaç ay dalgalanma yaşandı. Mayıs ayından itibaren ihracatımız toparlandı ve 2020 yılında toplam 76 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleşti. 2021 yılına ise geçen yıldan daha iyi geçtiğimiz yılın ilk ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 6,05'lik bir artış olması sevindirici. Bu veriler 2021 yılında Sivas'ın ihracatında artış yaşanacağını bize gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde