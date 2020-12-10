Sivas'ta o köy karantinaya alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar İlçesi Gökdere Köyü, korona virüsün vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halife Yalçınkaya