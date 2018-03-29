Sivas'ta Nüfus Müdürlüğünden Ehliyet ve Pasaport Alınabilecek

Sivas'ta 2 Nisan'dan itibaren İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri artık ehliyet ve pasaport verebilecek.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bakanlıkça hazırladıkları yeni sistem ile ilgili yaptığı açıklamalar doğrultusunda Sivas'ta 2 Nisan'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi işlemleri için nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabilecek. Böylece vatandaşların birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Yeni sistemle vatandaşın bir kere alınan parmak izi de, nüfus müdürlüklerinde yapılacak diğer işlemlerde sadece teyit amaçlı kullanılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni nesil sürücü belgeleri değişim işlemi de nüfus müdürlüklerinde yapılacak. Diğer yandan nüfus kütüklerine ait belgelerin tamamı da dijital hale gelecek ve şu anda emniyette bulunan ehliyet için verilen biyometrik veriler ve pasaport için verilen biyometrik veriler de aynı şekilde nüfus müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşların daha yüksek standartlarda ve hızlı bir hizmete kavuşmuş olacak. Kısa bir süre önce de araç tescil işlemleri noterlere devredilmişti. - SİVAS