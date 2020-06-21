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Sivas'ta normalleşme ile açılan halı sahalar tekrar kapandı!

Sivas'ta koronavirüs normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı.

Sivas'ta normalleşme ile açılan halı sahalar tekrar kapandı!
21.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:37

Sivas'ta koronavirüs normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "13/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde faaliyetlerine başlayan halı saha İşletmelerinin 20/06/2020 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet

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