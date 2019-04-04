Sivas'ta Nisan Karı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Nisan ayında yaşanan kar sürprizi ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi İmranlı ilçesinde yağan yağmurun gece yerini kara bırakmasına neden oldu. İmranlı ilçesi sakinleri Nisan ayının ilk günlerinde güne beyaz örtü altında gözlerini açtı. Nisan karı ilçede ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan kara hazırlıksız yakalananlar da oldu. Misafir olarak ilçede bulunan 24 yaşındaki Bahadır Karataş, güneşli günlerde tişörtle geldiği ilçede yağan kara rağmen tişörte gezmek zorunda kaldı. Karataş, İmranlı'ya geldiğinde havaların sıcak olduğunu, yanına kışlık elbise almadığını, bugün uyandığında ise kar sürprizi ile karşılaştığını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA