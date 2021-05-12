Sivas'ta Nisan'da 491 konut satıldı
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Sivas'ta Nisan'da 491 konut satıldı

Sivas'ta Nisan'da 491 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Nisan satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Nisan satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Nisan ayında 342 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 491 konut satıldı. Sivas'ta satılan 491 konutun 67'sini ipotekli satışlar, 424'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta Nisan ayında satılan konutların 159'unu ilk satış, 332'sini ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin ilk 4 ayında 2 bin 188 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı ayları arasında 2 bin 12 konut satılabildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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