Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi - Haber
Gürün, Sivas

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı Sivas'a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

03.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:43
Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi

Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı

Sivas'a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı. Çiçek açan bazı meyve ağaçları kar altında kaldı. Öte yandan ilçeye bağlı Yazyurdu, Mazıkıran ve Osmandede mevkilerinde de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haber
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Ali Koç Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 20:33:23. #1.14#
title