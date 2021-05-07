Sivas'ta nisan ayında aranan 72 kişi yakalandı

Sivas'ta nisan ayındaki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı, bunlardan 66'sı cezaevine gönderildi.

Sivas'ta nisan ayındaki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı, bunlardan 66'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Geçen ay gerçekleştirilen çalışmalarda, "yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma" gibi çeşitli suçlarından haklarında arama kararı bulunan 72 kişi yakalandı.

Bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya