Sivas'ta Nikâhta Asker Selamı

SİVAS'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 20 çift, dünyaevine girdi. Firuze ve Fatih Ulaştepe çifti ise nikahta asker selamıyla Afrin'deki Mehmetçiklere destek verdi.

14 Şubat'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu aldıkları nikah dairelerine akın etti. Sivas Belediyesi Nikah Salonu da Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Kentte bugün 20 çift, nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftlerin mutluluklarına dost ve yakınları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alarak nikahlarını unutulmaz kılmak istediklerini söyleyen çiftler, "Bu özel günü değerlendirmek istedik ve haftalar öncesinde başvuru yaparak 14 Şubat için randevu aldık" ifadelerini kullandı. Nikah için 14 Şubat'ı seçen Firuze ve Fatih Ulaştepe çifti ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terörle mücadele eden askerlere seslenerek, "En büyük sevgiyi vatanı için canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz hak ediyor. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Vatan sizlere minnettar" diye konuştu. Ulaştepe çifti nikah sonrasında ise asker selamı verdi.

- Sivas