Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
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Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular

21.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:46
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular

SİVAS'taki Kongre Müzesi bahçesinde, nevruz kutlaması düzenlendi.

SİVAS'taki Kongre Müzesi bahçesinde, nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamaya katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturup, demir dövdü. 

Kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kongre Müzesi bahçesinde nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama programında il protokolü, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Kutlama programında ayrıca yumurta tokuşturularak, temsili olarak demir dövüldü. Kutlama programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama etkinliğinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "21 Mart'ın ülkemiz, dinimiz ve değerlerimiz açısından önemli bir yeri ve özel bir anlamı var. 21 Mart'ta toprağın bereketlendiğini, filizlendiğini ve doğanın yeniden şahlandığını görmek insana müthiş bir heyecan veren manadır. 2021'i bolluk ve bereket içinde geçirmeyi diliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında da huzur, bolluk ve bereket içinde yaşamayı niyaz ediyoruz. Vatandaşlarımıza da pandemi kurallarına özen gösterdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nevruz özünde birlik, beraberlik, dayanışma, barış ve sevgi içeriyor. Bizler de sizlerle birlikte devletimiz için ve daha yaşanılabilir Sivas için çalışacağız. Bugünün anlam ve önemine dayanarak bizler de sizler ile birlikte dayanışma içinde çalışacağız" diye konuştu

Kutlamanın ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 2 bin çam ve ceviz fidanı dağıtıldı. Program sonrası ise Kongre Müzesi içerisindeki Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. 

Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular
Sivas'ta nevruz kutlandı; ateşin üzerinden atladılar, yumurta tokuşturdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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