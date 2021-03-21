Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlandı
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Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:54
Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Sivas'ta Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk milletinin toprağa bağlılığını, muhabbetini, sadakatini çok güzel anlattığını belirtti.

21 Mart'ta toprağın bereketlendiğini, filizlendiğini, doğanın yeniden şahlandığını ve bunların insana müthiş bir heyecan verdiğini ifade eden Ayhan, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine daha çok uymalarını da istedi.

Belediye Başkan Hilmi Bilgin ise nevruzun özünde birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma, sevgi ve barış olduğunu vurgulayarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Sivas için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, il protokolü tarafından yumurta tokuşturuldu.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin ile diğer il yöneticileri nevruz ateşinin üstünden atladı.

Temsili olarak örste demir dövdükten sonra okçuluk ekibinin gösterisini izleyen protokol üyeleri, ok attı.

Etkinliğin sonunda vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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