Sivas'ta Nevruz Bayramı Kutlaması

Nevruz Bayramı Sivas'ta çeşitli etkinliklirle kutlandı.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından Sivas Belediyesi mehter ekibi konser verdi.

İl protokolü tarafından yumurta tokuşturması ve temsili olarak örste demir dövülmesinin ardından törene gelenler, yakılan nevruz ateşi üzerinden atladı.

Etkinliğin sonunda gelenlere yemek ikram edilip, fidan dağıtıldı.