Sivas'ta nesli tükenmekte olan semender görüntülendi
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Sivas'ta nesli tükenmekte olan semender görüntülendi

SİVAS'ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Sivas'ta nesli tükenmekte olan semender görüntülendi
14.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:19

SİVAS'ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Divriği Demir Madenleri'nde çalışan Hüseyin Doğan, hafta sonu izni için dün Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyüne geldi. Bahçesini sulamak için evinden çıkan Hüseyin Doğan, daha önce hiç görmediği, kertenkeleye benzeyen sarı benekli bir hayvanı fark etti. Doğan, oldukça yavaş hareket eden canlının fotoğraf ve görüntülerini cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Doğan'ın görüntülediği hayvanın kuyruklu kurbağa olarak da nitelendirilen semender olduğu anlaşıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlılar arasındaki semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Semenderi görüntüleyen Hüseyin Doğan, canlıyı akşam saatlerinde fark ettiğini belirterek, "Hayatımda hiç görmediğim, adını dahi bilmediğim bir canlı gördüm. Daha sonra semender olduğunu ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olduğunu öğrendim. Umarım yetkililer bu konuda gereken önlemleri alırlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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