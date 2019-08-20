20.08.2019 10:59

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

Genellikle Orta Anadolu Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan Arap tavşanını yolda giderken sürücüler fark etti. Sürücüler nadir görülen tavşanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA