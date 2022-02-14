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Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 28.60 gram metamfetamin,0.38 gram skunk, 22.57 gram Bonzai, 6 adet sentetik ecza hap, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapılırken 2 şahıs çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 18 bin 820 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. Öte yandan Kangal ve Divriği ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 2 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

(Demet Karakuş/ İHA)

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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