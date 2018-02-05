Sivas'ta Narkotik Operasyonları: 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 9.41 gram esrar maddesi, 33.23 gram bonzai maddesi, 24.10 gram skunk maddesi, 47 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİVAS