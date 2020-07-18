Sivas'ta narkotik operasyonları Sivas'ta gerçekleştirilen Narkotik operasyonlarında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta gerçekleştirilen Narkotik operasyonlarında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6,45 gram gram toz esrar,134,65 gram plaka esrar ve 1,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1 tanesi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA