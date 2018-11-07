Sivas'ta Narko Rehber Eğitim Semineri

Sivas'ta, Tarım Kredi Bölge Birliği çalışanlarına narko rehber eğitim semineri verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Birliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucu maddenin zararları, kullanan kişilerdeki belirtileri, ebeveynlerin neler yapması gerektiği, gençlerin uyuşturucu maddeye yönelmesinde ailevi sorunlar, psikolojik sorunlar ve arkadaş çevresinin etkileri anlatıldı.

Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.