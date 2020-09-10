Sivas'ta müzelere ziyaretçi akını
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Sivas'ta müzelere ziyaretçi akını

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Sivas'ta müzelere ziyaretçi akını
10.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. İstatistiklere göre 2018'de Sivas'ta bulunan müzeleri 23 bin 364 kişi ziyaret ederken 2019 yılında bu 378 bin 829 kişiye yükseldi.

TÜİK; Sivas'ta bulunan müze sayısını 3, müzelerdeki eser sayısını ise 14 bin 360 olarak açıkladı. Sivas'ta müzelerde bulunan 14 bin 360 eserin 2 bin 827'sinin arkeolojik materyal, 3 bin 345'inin etnografik materyal, 7 bin 127'sinin sikke, 181'inin tablet, 878'inin mühür ve mühür baskısı, 2'sinin de arşiv dokümanlarından oluştuğu açıklandı.

TÜİK, istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre müzelerde bulunan taşınmaz kültür varlık sayılarını da açıkladı. Sivas'ta 2019 sonu itibariyle müzelerde bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı 821 olarak açıklandı. Bunun 2'si anıt ve abide, 57'si idari, 120'i kültürel, 2'si şehitlikler, 3'ü askeri, 11'i endüstriyel ve ticari, 163'ü dinsel, 40'ı mezarlık, 412'si sivil mimarlık örneği, 11'i de kalıntıdan oluştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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