Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi - Haberler
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Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Derlemeleriyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkı sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen, vefatının 59. yılında memleketi Sivas'ta anıldı.

SİVAS (AA) - Derlemeleriyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkı sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen, vefatının 59. yılında memleketi Sivas'ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen'in Sivas ve çeşitli bölgelerden derlediği türküleri seslendirdi.

Konseri AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Teoman Karaca, öğrenciler ve müzikseverler izledi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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