Sivas'ta mutfak aspiratöründen çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Sivas'ta mutfak aspiratöründen çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

01.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:37
Sivas'ta mutfak aspiratöründen çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Sivas'ta yalnız yaşayan kadının evinde aspiratörden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta yalnız yaşayan kadının evinde aspiratörden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan 76 yaşındaki A.T'nin evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aspiratörden çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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