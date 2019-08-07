07.08.2019 20:45

Sivas'ta müstakil ev yangında kül oldu

SİVAS'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 50'inci sokakta meydana geldi. Ali Gümüş'e ait 8 kişinin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Gümüş ailesinin evinde yanında bulunan ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA