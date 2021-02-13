Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı
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Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı

13.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:57
Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı

SİVAS'ta, kandırdıkları kişilere 130 bin lira karşılığında 'muska' yazan ve daha sonra tekrar istedikleri ücretleri vermezlerse ailelerinden birinin öleceği yönünde tehdit eden 2 şüpheli gözaltına aldı.

SİVAS'ta, kandırdıkları kişilere 130 bin lira karşılığında 'muska' yazan ve daha sonra tekrar istedikleri ücretleri vermezlerse ailelerinden birinin öleceği yönünde tehdit eden 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 'dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan işlem başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden mağdurlar, ruhsal bunalımdan kurtulmak için sosyal medyadan tanıştıkları, önce telefonla sonra evlerinde görüşmeye başladıkları şüphelilere 'muska' yazmaları karşılığında 130 bin lira verdiklerini ardından tekrar aranıp, kendilerinden 100 bin lira daha istendiğini, vermedikleri takdirde ailelerinden birinin öleceğinin söylendiğini belirtti. Mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu F.A. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 'muska' yazımıyla ilgili bazı belge ve malzemeler bulundu. Şüpheliler hakkında 'dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlem başlatıldı. Başka mağdurların olup olmadığı konusunda da inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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