Sivas'ta, motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı D.T (35) isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kent merkezinde İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Rasim Polat (25) yönetimindeki 58 AAG 172 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan D.T. adlı kadına çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan D.T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazadan bir süre sonra kendisini kötü hissettiğini belirten motosiklet sürücüsü Rasim Polat da ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı