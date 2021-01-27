Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

27.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:13

Sivas'ta motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

Sivas'ta motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

R.P. (26) yönetimindeki 58 AAG 172 plakalı motosiklet, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.T'ye (35) çarptı.

Motosikletin altında bir süre sürüklenen kadın ağır yaralandı.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan D.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü R.P. de hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 19:13:26. #1.15#
title