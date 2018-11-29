Sivas'ta Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Sivas'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 58 BB 915 plakalı motosikletle seyir halindeki Batuhan Gürcüoğlu(21), yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Güven'e (22) çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan Gürcüoğlu ile çarptığı Oktay Güven ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan Gürcüoğlu ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Oktay Güven tedaviye alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.