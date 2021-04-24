Sivas'ta mor patatesin ekimine başlandı
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Sivas'ta mor patatesin ekimine başlandı

Sivas'ta mor patatesin ekimine başlandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve içerdiği yüksek besin değeriyle dikkati çeken mor patatesin ekimine Sivas'ın Hafik ilçesinde başlandı.

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve içerdiği yüksek besin değeriyle dikkati çeken mor patatesin ekimine Sivas'ın Hafik ilçesinde başlandı.

Vali Salih Ayhan, "mor patates"in ilçeye bağlı Göydün köyünde düzenlenen ekim törenine katıldı.

Burada çiftçilerle sohbet eden Ayhan, baharın gelmesiyle ekimlerin başladığını belirtti.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir yönünden güçlü, birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı bilinen mor patatesin Türkiye'de sadece Konya ve Sivas'ta yetiştiğini aktaran Ayhan, "Kentimiz özellikle tohumlukta en iyi illerin başında gelmektedir. İnşallah Sivas'ımızın birçok yerinde bu ürün adından sıkça söz ettirecek ve çiftçilerimizin de alın teri karşılık bulacak. Sadece mor patateste değil normal patateste de kentimiz ön planda. İnşallah Sivas'ta ekilmedik alan kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, daha sonra yine aynı ilçeye bağlı Dışkapı köyüne geçerek mera ıslahı kapsamında 500 dekar yem bitkisi ekim programına iştirak etti.

Traktöre binerek yem bitkisi ekimi de yapan Ayhan, Sivas'ın 7,8 milyon dekar işlenen tarım arazisi, 8,3 milyon dekar da mera varlığı olduğunu vurguladı.

Ayhan, kentin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Meralarımız bol ama mera vasfını kaybetmiş olan yerlerin de ıslah edilerek veriminin artırılması gerekmekte. Bunun içinde Dışkapı'da 500 dekar alanda kıraç hale gelmiş merayı, devlet millet işbirliğiyle uygun bitkilerle, tohumlarla besleyerek hayvancılığa uygun hale getireceğiz. İl genelinde 500 bine yakın büyükbaş 700 bine yakın da küçükbaş hayvan varlığımız var. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız gerekmektedir. Bunu artırırken de bu hayvanlarımızın beslenebileceği meralarımızın da verimli olması gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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