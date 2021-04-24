Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
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Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ - Haberler | Güncel

SİVAS'ta son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan 'mor patates' türünün bu yılki ekim sezonu başladı.

SİVAS'ta son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan 'mor patates' türünün bu yılki ekim sezonu başladı. Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen ekim törenine katıldı.

Sivas'ta, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak bilinen, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen mor patatesin ekimi gerçekleştirildi. Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen patates ekimine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı.Traktöre binerek mor patates ekimi yapan Vali Salih Ayhan, "Patates üretimine Türkiye'de önemli iller arasındayız. Tohumluk patateste Türkiye'de 1'inci sırada olan ilimizde, birkaç yıldır katma değeri yüksek olan mor patates üretimine de ağırlık verdik. Mor patates Türkiye'de Konya ve Sivas'ta ekilen yeni bir üründür. Sivas özellikle tohumluk anlamında en iyi olan illerin başında gelmektedir. Yeni ve katma değeri yüksek bir ürün. Bunların yanı sıra vitamin açısından da çok iyi bir ürün ve kamuoyunda yeni, bilinirliği artıyor. İnşallah Sivas'ın birçok yerinde de bu ürün adından sıkça söz ettirecektir. ve çiftçilerimizin alın teri karşılık bulacak. Sivas iyi bir tarım şehri, potansiyeli çok yüksek, çeşitliliği artmaktadır. Hayvancılık alanında da iyi bir noktaya geldik ama bu da yeterli değil. Özellikle salgınla birlikte tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.


Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı
Sivas'ta 'mor patates' ekimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ

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