Sivas'ta minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

02.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:04

Sivas'ta bir okulun ana sınıfı öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla asker üniforması giydi.

Süleyman Demirel Ortaokulunun ana sınıfında bulunan 17 öğrenci, öğretmenleri Süheyla Şener'in organizesiyle okullarına asker üniforması giyerek geldi.

Velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen programda, öğrenciler harekatta görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Şener, çocuklara vatan, millet ve bayrak aşkı aşılamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Velilerin de katkılarıyla etkinliği hazırladıklarını belirten Şener, "Mehmetçiklerimiz kalbimizde, ne mutlu Türküm diyene. Çocuklarımıza askerlikle ilgili sözler bulduk. Onları ezberlettik. Çocuklarımızda ve velilerimizde o heyecanı görünce böyle bir şey ortaya çıktı." dedi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Şener, "Çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak aşkını inşallah aşılamışızdır. Dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA