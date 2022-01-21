Sivas'ta minik öğrenciler resim sergisi açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz ve şehitler konulu resim sergisi açtı.

Okulun giriş katında açılan sergiyi gezenler zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Okul müdürü Vahdettin Polat, tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin velilerinin desteğiyle resim sergisi hazırladığını söyledi.

Sergide, 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevdalılarının o süreçte neler yaşadığını anlattıklarını belirten Polat, "Çocuklarımız, 15 Temmuz'u anlatan, o süreçte yaşanan olayları, verilen mücadeleleri, fedakarlıkları gösteren resim yaptı. Güzel bir çalışma oldu, öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimize bu bilinci, vatan sevgisini aşılama adına da güzel bir çalışma oldu." dedi.