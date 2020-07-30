Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 5 yaralı
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Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 5 yaralı
30.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:03

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Emrah Toprak (32) yönetimindeki 34 GP 8451 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Siruan, Erkan, Semdin ve Feyyaz Toprak, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Siruan Toprak, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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