Sivas'ta minibüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta minibüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

15.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:40
Sivas'ta minibüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.B. (47) yönetimindeki 61 AAY 242 plakalı minibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde, R.M. (30) idaresindeki 82 D 63910 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Ü.B. (40), M.B. (19) ve S.B. (21) yaralandı.

Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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