Sivas'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
29.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:24

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat Bölük (58) yönetimindeki 28 BD 576 plakalı minibüs, Suşehri-Sivas kara yolunun Karalar köyü mevkisinde Ali Taslak (34) yönetimindeki 53 ABC 266 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü ile aracındaki İzzet Kılıç (49) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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